'Tarifas de produtos chineses cairão substancialmente, mas não serão zeradas', afirma Trump

O presidente Donald Trump afirmou que pode reduzir as altas tarifas impostas aos produtos chineses nesta terça-feira (22) em entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca, mudando o rumo da guerra comercial. O líder americano pontuou que as tarifas de até 145% cairão substancialmente, mas não serão zeradas.



A fala marca um tom mais moderado após semanas de tensão com o governo chinês. Trump pontua que pretende ser “gentil” com Xi Jinping em futuras negociações. Pequim sinalizou abertura para negociar, mas exige respeito e reciprocidade.