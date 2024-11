Interpol se beneficiará com experiências da América do Sul, diz 1º brasileiro a comandar organização

“A Interpol, com certeza, vai se beneficiar da troca de experiências e da realidade que enfrentamos na América do Sul”, disse Valdecy Urquiza, o primeiro brasileiro a comandar o cargo de secretário-geral da Interpol , em entrevista exclusiva à RECORD NEWS, nesta terça-feira (5). Urquiza assumirá o comando da organização na quinta-feira (7), e destacou como prioridade da sua gestão o combate a crimes cibernéticos, ambientais e de exploração sexual infantil. Ele ainda acrescentou que as tecnologias da organização estarão disponíveis para ajudar a polícia brasileira, principalmente em relação aos crimes organizados.