Estátuas de ‘O Senhor dos Anéis’ serão retiradas de local emblemático na Nova Zelândia

Desde 2013, as estátuas de Gandalf e de duas águias gigantes, símbolos da franquia O Senhor dos Anéis , fazem parte do cenário do Aeroporto Internacional de Wellington, na capital da Nova Zelândia. As figuras se tornaram uma atração icônica do local, especialmente por conta das diversas cenas da trilogia que foram filmadas no país.



No entanto, a próxima sexta-feira (9) marcará a retirada definitiva das estátuas do terminal. O destino das peças será um museu ou outro ambiente apropriado, conforme informações de autoridades locais, encerrando um ciclo que fez a conexão do aeroporto com a famosa saga cinematográfica.