Sudão é alvo de ataques por drones; depósito de combustível, hotel e áreas residenciais atingidos

O Sudão foi alvo de ataques por drones , nesta terça-feira (6). Entre os locais atingidos estão um depósito de combustível, um hotel e também áreas residenciais. Até o momento, não há confirmação de vítimas. O país enfrenta uma guerra interna entra as forças armadas do governo e uma milícia paramilitar, que disputam o controle político do território. O governo acusou os paramilitares pelas explosões.