'Israel quer resolver problemas na vizinhança antes de mirar na Síria', diz especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (20), Ricardo Cabral, especialista em geopolítica, estratégia e história militar, afirma que “ Israel está pronto para escalar a guerra, mas quer resolver problemas na vizinhança antes de mirar na Síria”. Segundo o The Wall Street Journal, o exército israelense encontrou armas sírias, fabricadas pela Rússia, em área dos terroristas do Hezbollah .



Cabral também pontua que o ministro da Defesa do Irã “quer que os sírios participem mais fortemente do conflito”. Além disso, ele lembra que o Iraque recebeu avisos da inteligência dos Estados Unidos que será atacado caso não controle as milícias pró-Irã.