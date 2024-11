Israel afirma ter destruído o grupo terrorista Hezbollah após morte de líder

O novo ministro de defesa de Israel , Israel Katz, disse que o país teria destruído o grupo terrorista Hezbollah em um anúncio oficial feito neste domingo (10). Segundo o Katz, a morte do líder do grupo, Hassan Nasrallah , no bombardeio realizado na cidade de Beirute, capital do Líbano, teria sido a principal razão. Israel Katz assumiu o controle do ministério na terça-feira (5).