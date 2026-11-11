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MEC aprova diretrizes para uso da inteligência artificial

Documento estabelece regras da educação infantil ao ensino superior

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O MEC aprovou as diretrizes do uso da inteligência artificial na educação. O documento traz regras para o uso da IA em cada etapa, desde a educação infantil até o ensino superior.

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