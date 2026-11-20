O prazo para estudantes solicitarem a reaplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) termina nesta sexta-feira (20). As provas serão realizadas nos dias 15 e 16 de dezembro, e, dentre as possíveis justificativas, estão falta de luz, problemas logísticos e doenças contagiosas.



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