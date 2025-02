Mesmo com chuvas menos intensas, ainda há risco de deslizamentos por tempestades anteriores; entenda

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta quinta-feira (30) alerta laranja para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, com previsão de fortes chuvas . Em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (30), o meteorologista Vitor Takao explica que a área está sendo afetada pela Zona de Convergência do Atlântico Sul, proporcionando tempestades intensas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte.



Takao comenta que o alerta do Inmet é necessário, mesmo em locais cuja chuva não seja tão intensa quanto antes, devido à saturação do solo pelas tempestades de semana passada, que aumenta as chances de deslizamento de terra. A previsão de chuvas intensas vale até 2 de fevereiro.