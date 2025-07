‘Instituições financeiras deveriam investir em inteligência antifraude’, diz presidente da Abradeb

“Com a popularização do Pix , carteiras digitais e bancos 100% online, ficou mais fácil para os golpistas agirem de forma rápida”, afirma o presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Clientes de Operações Financeiras e Bancárias, Raimundo Nonato.



Em entrevista à RECORD NEWS, Nonato explica que o crescimento das operações bancárias no ambiente digital facilita a ação dos criminosos . Para o representante, os bancos também têm responsabilidade ao não atualizarem as tecnologias de proteção ao cliente para evitar esse tipo de golpe. O entrevistado avalia que “as instituições financeiras deveriam investir pesado em inteligência artificial antifraude”.