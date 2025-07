Tigrinho da discórdia: mulher viciada em jogos de aposta ataca vizinha após ela se negar a fazer Pix

Um jogo de apostas online foi a causa de uma briga entre vizinhas que resultou em lesões corporais por facadas e pauladas, deixando a vítima com ferimentos no tórax, mãos e pescoço.



“Ela puxou uma faca e começou a me acertar na barriga e no braço”, relatou a vítima.



Uma mulher de 43 anos, viciada no famoso tigrinho, invadiu a residência de sua vizinha e a agrediu violentamente após ela se recusar a fazer um Pix e a ajudar a manter seu vício nas apostas.



Em declaração para o Link Record News , a vítima de 23 anos afirmou que tudo começou quando ambas se cumprimentaram na rua, e depois os pedidos inconvenientes por dinheiro começaram. Segundo ela, as quantias variavam entre R$ 2 e R$ 20, e perduraram por seis meses.



“Depois que a cumprimentei, ela começou a me pedir os vários Pix, já que ela é viciada no tigrinho. E às vezes ela me dava o dinheiro para fazer uma transferência a ela, e quando não tinha dinheiro, me pedia o Pix, dizendo que depois me pagaria”, afirmou a vítima.



Após fazer um exame de corpo de delito e ser escutada pelas autoridades, a vítima pediu uma medida cautelar contra a agressora, que responderá por lesão corporal, violação de domicílio e difamação.