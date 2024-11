'Minas antipessoais': conheça armamento que será enviado pelos EUA para a Ucrânia

Os Estados Unidos vão começar a enviar minas antipessoais para a Ucrânia usar na guerra contra a Rússia. Em entrevista ao programa Conexão Record News desta quarta-feira (20), Ricardo Cabral, especialista em geopolítica, estratégia e história militar, explicou que esse tipo de armamento pode ser feito com lançadores e regulado para ficar no local por até duas semanas. “Elas são, geralmente, utilizadas em conjunto com minas anticarro nos obstáculos que colocam quando estão abandonando uma cidade”, disse o analista. “O problema é depois para tirar esse tipo de mina. Mesmo que elas tenham localizadores, isso pode se tornar um dano permanente. Ela pode ficar inerte, mas também pode ficar ativa por outros motivos, e isso pode virar um problema por anos.”



O governo americano espera que o armamento seja utilizado na região oriental da Ucrânia , onde o exército russo avança de forma lenta, mas consistente. Essa decisão marca uma mudança significativa na política do presidente Joe Biden , que anteriormente se opunha ao envio de armamentos desse tipo. A medida foi criticada pela Campanha Internacional para Proibição de Minas Antipessoais, que classificou a decisão como "terrível".