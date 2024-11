Biden faz caminho diferente e não sobe a rampa do tapete vermelho da cúpula do G20

O presidente Joe Biden desembarcou de um veículo com a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos para o primeiro dia da cúpula do G20 , no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (18). As primeiras imagens ao vivo da chegada mostram que o líder norte-americano fez um caminho diferente dos outros chefes de Estado até a recepção e cumprimentos com o presidente Lula. Ao invés de subir a rampa do tapete vermelho, ele optou por um elevador.



No domingo (17), Biden foi à Amazônia pela primeira vez e anunciou um apoio de, pelo menos, US$ 50 milhões para o Fundo da Amazônia. A expectativa é a de que o encontro traga novas parcerias em temas como sustentabilidade e no combate à fome.