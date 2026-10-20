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Nível de aprovação de Trump cai e atinge 31% em pesquisa

Cerca de 47% dos eleitores manifestaram apoio aos democratas nas eleições de meio de mandato

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A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu para um nível historicamente baixo às vésperas das eleições de meio de mandato.

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