'Nós teremos uma diminuição do preço', afirma diretora da Associação de Produtores de Azeite

“Nós vamos ter — se tudo correr bem — uma diminuição no preço do azeite, mas todos devem lembrar que esta diminuição não irá chegar aos patamares que estávamos acostumados há dois anos”, afirmou Rita Bassi, Diretora da Associação Brasileira de Produtores, Importadores e Comerciantes de Azeite de Oliva, ao ser questionada sobre o alto valor de mercado atual do produto em entrevista para RECORD NEWS, nesta terça-feira (22). “ O Brasil é 99,99% abastecido pelo mercado estrangeiro ”, ponderou Rita ao abordar as secas que atingiram os principais países produtores e o reflexo desta crise ambiental nos valores de venda.