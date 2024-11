Míssil intercontinental: veja os fragmentos da nova arma russa após bombardeio na Ucrânia

A Ucrânia divulgou imagens, neste domingo (24), de fragmentos do novo míssil balístico intercontinental russo que bombardeou o país na semana passada. A arma, chamada de Oreshnik por Vladimir Putin , é capaz de carregar ogivas nucleares e foi usada pela primeira vez no conflito do leste europeu. O Conselho da Otan agendou um encontro de emergência com a Ucrânia para discutir a ofensiva nesta terça-feira (26).