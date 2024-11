Reta final: mais de 75 milhões de pessoas votam antecipadamente nos Estados Unidos

Na véspera das eleições presidenciais americanas , 75 milhões de pessoas já votaram. Segundo pesquisa do AtlasIntel, Donald Trump e Kamala Harris travam uma disputa acirrada, com 49% e 47% das intenções de voto, respectivamente. Caso Kamala vença, as políticas do atual governo tendem a ser mantidas pelos próximos quatro anos. Já a vitória de Trump vai influenciar os rumos da guerra entre Rússia e Ucrânia , os conflitos no Oriente Médio , as negociações climáticas e os acordos comerciais. Para os eleitores ouvidos pelo correspondente da RECORD em Washington, Thiago Nolasco, a economia e a imigração são as maiores preocupações.