O que podemos esperar do segundo dia de julgamento do caso Marielle Franco?

“Podemos esperar que a sentença saia bem tarde da noite”, afirmou Beatriz Alaia Colin, advogada criminalista e especialista em direito penal econômico pela FGV, em entrevista para a RECORD NEWS nesta quinta-feira (31), sobre o andamento do julgamento do caso Marielle Franco . Beatriz destacou que a demora na divulgação da sentença se dá pela ordem dos fatos do julgamento, uma vez que todas testemunhas e réus já foram ouvidos na quarta-feira (30), e o segundo dia é reservado à defesa e aos votos do júri popular.



Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram denunciados por duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e receptação do carro usado no crime, e podem pegar até 84 anos de prisão.