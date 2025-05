Homem tenta roubar carro, descobre que estava sem gasolina e desiste, no Rio de Janeiro

Um homem tentou roubar um carro estacionado e desistiu após descobrir que veículo estava sem gasolina , no Rio de Janeiro . Imagens de câmera de segurança registraram momento em que o assaltante se aproxima do carro, consegue forçar a porta e entrar, porém, pouco depois ele percebe a falta de combustível e sai do veículo.



O criminoso conseguiu levar outro veículo, que estava estacionado na mesma rua, este, de 30 anos, que não tinha seguro . Os moradores relataram preocupação com a segurança do local. Foram três assaltos e um furto em três meses, na mesma família.