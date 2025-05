Funcionário de pousada é agredido por hóspede após desentendimento, em Armação dos Búzios (RJ)

O funcionário de uma pousada em Armação dos Búzios , no Rio de Janeiro, foi agredido por um hóspede após um desentendimento. Imagens mostram o agressor em cima do funcionário, que está imobilizado no chão. Uma pessoa chega para tentar separar, enquanto a vítima recebe chutes e socos.



Em nota, a pousada informou que lamenta profundamente o ocorrido e disse estar prestando total apoio ao colaborador. Não foram divulgadas informações sobre o motivo da agressão, que também é investigada pela polícia.