Crianças correm para dentro de casa com medo de drone no interior do Ceará; veja vídeo Viral nas redes sociais já conta com quase 2 milhões de visualizações

Hora News|Do R7 13/05/2025 - 17h09 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share