Moto é arremessada ao bater em carro na calçada e causa 'strike' em outras duas motocicletas na rua

Uma moto invadiu a calçada, bateu em um carro que estava saindo de um prédio e foi arremessada contra duas outras motos por conta do impacto. O caso ocorreu em Jaboatão dos Guararapes, no grande Recife.



O vídeo mostra o momento do acidente. O motociclista trafega pela calçada para fugir do congestionamento da rua, quando bate em um veículo saindo da garagem. O motociclista e uma mulher que estava na garupa são arremessados e ainda colidem com uma árvore, enquanto a motocicleta atinge outras duas que estavam paradas no trânsito.



Nenhuma das pessoas envolvidas no acidente ficou gravemente ferida. Transitar em calçada é uma infração gravíssima com multa de R$ 880,41 e sete pontos na carteira nacional de habilitação.