'Postura de Trump contra a Venezuela continuará sendo incisiva', diz internacionalista

Em entrevista à RECORD NEWS nesta quarta-feira (6), Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais e pesquisador de Harvard, comentou a relação entre a Venezuela e os Estados Unidos, após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas. Segundo Brustolin, durante o seu primeiro mandato, a postura do governo Trump contra o país foi "severa". Agora, deve se tornar ainda mais incisiva devido às eleições venezuelanas e o fato de os Estados Unidos não precisarem mais do petróleo do Maduro. “É muito provável que a política contra a Venezuela continue a mesma”, afirmou.