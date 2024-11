Presidente sul-coreano volta a praticar golfe para se aproximar de Trump; entenda

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (12), o professor de relações internacionais Lier Ferreira afirmou que o fato do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, voltar a praticar golfe é uma estratégia para se aproximar de Donald Trump e estreitar as relações com os EUA. “Muitas relações políticas passam entre as relações pessoais”, disse Ferreira.



Segundo o internacionalista, essa movimentação acontece por conta da Coreia do Norte, principal adversário de Seul, firmar um acordo militar com a Rússia e se fortalecer. No entanto, Vladimir Putin e Trump são próximos e se entendem bem.



Além disso, Ferreira explicou que a situação da Inglaterra é muito complicada, “já que é uma colônia americana na Europa e não consegue mais se sustentar sozinha” e, por isso, pode fechar acordos com Trump, na tentativa de se estabilizar.