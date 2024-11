Entenda como o tratado entre a Rússia e a Coreia do Norte pode tornar o mundo mais 'instável'

Em entrevista ao Conexão Record News , Lier Ferreira, professor de direito e relações internacionais do Ibmec do Rio de Janeiro, analisa impactos do novo tratado de defesa entre a Coreia do Norte e a Rússia, ratificado nesta terça-feira (12). Ele explica que o “mundo pode ficar mais instável” e, em uma situação de tensão, “o presidente americano, Donald Trump , estaria ao lado do Japão e da Coreia do Sul”.



Outra questão que agrava o cenário é a relação russa com a China , que destina parte dos recursos financeiros para Vladimir Putin na guerra contra a Ucrânia. Segundo Ferreira, o país asiático tem a “capacidade de desafiar a potência dos Estados Unidos” e é um “pivô estratégico de uma nova ordem mundial”. Trump, por outro lado, tem a política focada no lema da "América em primeiro lugar" , que “não deve ser tolerada por Pequim”.