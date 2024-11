Rússia afirma que possível envio de armas nucleares à Ucrânia é ‘absolutamente irresponsável’

O porta-voz da Rússia declarou nesta terça-feira (26) que o possível envio de armas nucleares para a Ucrânia seria uma ação "absolutamente irresponsável". A declaração foi feita após o jornal americano The New York Times noticiar que algumas autoridades ocidentais, não identificadas, teriam sugerido que o presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, considerasse enviar armas nucleares à Ucrânia antes do término de seu mandato. Segundo a publicação, essas autoridades também teriam mencionado a possibilidade de Biden devolver armas nucleares que foram retiradas do território ucraniano após a dissolução da União Soviética. Em resposta, o porta-voz russo afirmou que “esses argumentos irresponsáveis são feitos por pessoas que têm uma compreensão ruim da realidade".