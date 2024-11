Rússia é a ameaça mais ativa nos estados-chave das eleições, dizem autoridades dos EUA

De acordo com o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional, o FBI e a Agência de Cibersegurança e Infraestrutura, a “ Rússia é a ameaça mais ativa nos estados-chave para as eleições dos Estados Unidos”. As autoridades apontam que campanhas russas estão propagando informações falsas sobre supostos planos para manipular o resultado do pleito. Além disso, eles declararam que essas ações podem “incitar a violência, inclusive contra funcionários eleitorais”. Os principais alvos são Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte — onde a disputa é decisiva. A Rússia nega as acusações.



