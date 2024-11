Saiba o passo a passo de como ser ressarcido pela Enel por prejuízos com apagão

Em entrevista à RECORD NEWS nesta quinta-feira (17), Daniel Dias, professor de direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) do Rio de Janeiro, explica como os clientes afetados pelos apagões em São Paulo, ocorridos no dia 11 , podem solicitar reembolso pelos prejuízos sofridos . Segundo o especialista, é importante que o cliente tenha em mãos recibos ou fotos dos equipamentos danificados para possíveis reclamações futuras.



O primeiro passo é formalizar a reclamação diretamente com a concessionária responsável, no caso, a Enel, que terá um prazo de até 15 dias para responder. Caso a resposta não seja satisfatória ou não chegue dentro do prazo, o professor recomenda buscar auxílio junto ao Procon São Paulo, que estendeu os prazos de atendimento devido ao aumento da demanda gerada pela situação. Se o problema persistir e o reembolso não for concedido, o cliente pode recorrer ao Juizado de Pequenas Causas. Daniel Dias destaca que em casos de prejuízos de até 20 salários mínimos , é possível acionar a justiça mesmo sem a necessidade de um advogado.