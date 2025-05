Homem é morto por policiais em milharal após esfaquear porteiro de prédio

Homem foi morto em um milharal nesta quarta-feira (30), após atacar porteiros do prédio onde morava com uma faca . O motivo do crime seria o roubo de um celular da portaria.



Após ser questionado sobre o roubo do aparelho , o suspeito agrediu os porteiros com uma faca e fugiu para uma praça com o irmão para se esconder. De lá, ele foi para um milharal na região. Os policiais utilizaram um helicóptero e um drone com sensores térmicos para localizar o homem.



O suspeito atacou o policial que o localizou na plantação e acabou sendo morto durante o conflito. O caso aconteceu em Londrina, no Paraná.