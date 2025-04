Barco hospital que custou R$ 4 milhões naufraga em Rondônia

Um barco hospital do governo de Rondônia, que estava vazio, naufragou no rio Mamoré na madrugada desta quarta-feira (30). Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. A embarcação custou R$ 4 milhões e oferecia atendimento médico às comunidades ribeirinhas e indígenas do estado. A Secretaria de Saúde de Rondônia informou que as licenças da embarcação estavam em dia. O caso é investigado pela Marinha e pela Polícia Militar.