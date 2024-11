Transição energética é 'oportunidade para justiça social', diz ministro de Minas e Energia

O ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira, afirmou em entrevista ao R7 nesta terça-feira (19), último dia da cúpula do G20 , que a transição energética deve ser vista como uma oportunidade de promover justiça social. Silveira explicou que esse desafio é “transversal”, ou seja, ultrapassa as fronteiras nacionais e exige colaboração global. O evento foi realizado no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro , e iniciou-se na segunda-feira (18). O G20 reuniu as principais economias do mundo para discutir questões ambientais e sociais.



Silveira destacou que os acordos em discussão visam criar novos mercados para os países do Sul Global, enfatizando o papel do Brasil na produção de energias renováveis, como eólica, solar e biomassa. Essas fontes podem se transformar em um modelo de sustentabilidade exportável . Segundo o ministro, esse processo pode fomentar a industrialização do país, e impulsionar um novo ciclo econômico, contribuindo para a construção de "uma sociedade mais justa, fraterna e solidária" .