Calor continua no Centro-Sul do Brasil, enquanto região Norte fica em alerta para temporais

O calor continua nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil até domingo (9), diz o meteorologista Guilherme Borges, em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (4). Segundo o especialista, as regiões Norte e Nordeste seguem sob efeito da Zona de Convergência Intertropical, o que causa uma condição climática mais instável . “Existe a previsão de alerta para os estados de Amazonas, Pará e Amapá. Os temporais também devem atingir o Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará.”, explica Borges.