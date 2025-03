Exploração de petróleo na Foz do Amazonas pode reduzir o custo do combustível, afirma economista

O licenciamento na Foz do Amazonas deve definir o destino de outros 47 blocos de exploração de petróleo na bacia. Até o dia 31 de março, as petroleiras poderão declarar interesse nessas novas áreas, que serão oferecidas em leilão da Agência Nacional de Petróleo no dia 17 de junho.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (4), o economista Rodrigo Simões explica que, apesar da exploração ir de encontro ao movimento global por sustentabilidade , o Brasil ainda não possui uma matriz energética totalmente renovável, e poderia se beneficiar com a extração do óleo.



“A Opep [Organização dos Países Exportadores de Petróleo] fez uma estimativa que ainda há uma crescente demanda de petróleo no mundo todo até 2050. O Brasil, com essa oportunidade de explorar, seja próximo à Foz do Amazonas ou às ilhas de Fernando de Noronha, existe um espaço para aumentar a exploração, e quem sabe até mesmo reduzir o custo do combustível”, diz o especialista.