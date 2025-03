Cheia do rio Madeira coloca famílias ribeirinhas em situação de risco em Porto Velho (RO)

O nível do rio Madeira , em Porto Velho (RO) , ultrapassou a cota de alerta de 15 metros, na última quarta-feira (26). A cheia tem um impacto sobre a população da região, que enfrenta prejuízo nas produções agrícolas, já que a água invade plantações e ameaça inundar as casas. Em 2024, a situação era bem diferente, uma seca extrema afetou o transporte de cargas e o abastecimento de água potável.



Segundo a Defesa Civil Municipal, medidas estão sendo tomadas para ajudar as famílias atingidas pela cheia — auxílio com água, hipoclorito e alimentação, com foco na população, mas também nos animais das proximidades. Ainda conforme o órgão, famílias ribeirinhas estão em situação de vulnerabilidade e risco, especialmente nas regiões do Alto, Médio e Baixo Madeira.