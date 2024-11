‘Transparência e gastos eficientes’: veja o que pode mudar com o projeto para emendas parlamentares

“Se tivermos o mínimo de transparência, os gastos com as emendas serão mais eficientes e vão ajudar no esforço para o ajuste fiscal ”, afirma Mauro Rochlin, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, em entrevista ao Conexão Record News . Nesta quarta-feira (13), o Senado deve votar o projeto de lei que estabelece novas regras para o pagamento das emendas parlamentares . As mudanças devem impactar prioritariamente o custeio de políticas públicas. Rochlin diz que muitas decisões isoladas são tomadas "apenas para agradar às regiões eleitorais”.