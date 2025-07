80% da aviação regional dos EUA é feita com jatos da Embraer, diz professor ao comentar isenção

Após a divulgação da lista de exceções ao tarifaço norte-americano , as ações da Embraer dispararam em 6%. Aeronaves civis e componentes ficaram fora da taxação de Donald Trump. Em nota oficial, a empresa ressaltou a importância de suas atividades para as economias do Brasil e dos Estados Unidos.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (31), Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), aponta que a importância da empresa vai além do ramo da aviação. “Toda a sequência de cadeias que cercam isso foram protegidas. A Embraer, sem dúvida nenhuma, tem muita força”, explica.



Trevisan diz que 80% da aviação regional dos Estados Unidos é feita com jatos da Embraer. “A Embraer tem uma presença no mercado americano que seria meio impossível de substituir de uma hora para outra. Isso pesou bastante”, completa.