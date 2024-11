Veja como está a situação do Bitcoin e como a eleição de Trump influencia em seu valor

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (11), o economista Ricardo Buso afirmou que o valor do Bitcoin subiu por conta da vitória confirmada de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA. Segundo ele, o empresário apoiou o uso das criptomoedas em seus discursos, diferente da última vez que governou, o que fez o mercado de Bitcoins colocar recursos na campanha de Trump. No entanto, Buso explicou que as moedas digitais são muito voláteis, por não serem regulamentadas por nenhum país. O Bitcoin subiu mais de 15% e superou os US$ 80 mil (cerca de R$ 460 mil, na cotação atual) nos últimos dias.