Queda no valor do diesel pode reduzir preços dos alimentos, explica economista

A redução no preço do diesel , anunciada pela Petrobras, pode ter efeito na inflação , principalmente no setor de alimentos. Em entrevista ao News das 19h desta quarta-feira (7), o economista Igor Lucena explica que, como no Brasil o transporte de alimentos é feito através de malha rodoviária, o preço dos combustíveis impacta no valor final dos produtos — uma vez que o diesel é usado por caminhões responsáveis pelo deslocamento.



Segundo Lucena, a diminuição nos preços não é imediata e pode demorar algumas semanas para ser sentida, já que existem também outros fatores que integram o valor.