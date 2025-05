Aumento nas contas de luz faz empresas buscarem mercado secundário de energia, diz economista

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) acionou a bandeira amarela nas contas de luz do mês de maio, o que causará um aumento no valor do kWh. Segundo a agência, a medida foi tomada devido à redução das chuvas , o que diminui o nível das hidrelétricas.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (7), o professor doutor em economia do Mackenzie Hugo Garbe diz que a medida afeta empresas brasileiras, que têm um aumento na linha de custos e buscam contratos de energia no mercado secundário. “Comprar energia, hoje, é uma possibilidade. Ou investir em energia alternativa, energia solar. As empresas vêm buscando alternativas mais baratas para poder reduzir o seu consumo”, completa o professor.