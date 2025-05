Brasil tem mais de 19 mil startups em operação

Existem mais de 19 mil startups atualmente no Brasil , de acordo com uma pesquisa do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Os segmentos de tecnologia da informação, saúde e educação estão entre os que recebem mais atenção do setor, que teve alta de 59% em 2025 em relação ao ano anterior. São Paulo é o estado com mais iniciativas do tipo, que estão concentradas principalmente nas regiões Sul e Sudeste.