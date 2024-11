Vocabulário avançado, sensibilidade e curiosidade: saiba como identificar uma criança superdotada

Em entrevista à RECORD NEWS, Denise Arantes Brero, diretora do Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação, fala sobre como identificar uma criança superdotada . Segundo ela, durante a infância, essas pessoas aprendem a andar e falar mais cedo do que o comum, além de desenvolverem rapidamente um vocabulário avançado. Já na escola, os estudantes têm facilidade em aprender assuntos novos e grande curiosidade sobre determinados temas. Apesar das habilidades positivas, os superdotados podem ter dificuldade em administrar as emoções, sendo mais intensos e sensíveis. Por isso, a especialista destaca a importância do apoio familiar e escolar . “O grande desafio é a gente investir na formação de professores e de equipes gestoras também, para que elas possam compreender de fato quem é esse público, quais são as suas demandas, e oferecer esse atendimento apropriado”, conclui.