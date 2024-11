Costa Rica lidera ranking mundial de bullying nas escolas; Brasil está em 16º lugar

A Costa Rica é o país com o maior índice de bullying nas escolas do mundo, de acordo com nova pesquisa do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes). Segundo dados, 44% dos estudantes costarriquenhos relataram ter sofrido bullying em algum momento de suas vidas escolares. O Brasil ocupa a 16ª posição no ranking, empatado com Peru e Chile, com 20% dos estudantes relatando terem sido vítimas desse tipo de violência.