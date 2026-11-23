A Copinha Feminina começa nesta quarta (25), a partir das 14h50, com transmissão ao vivo pela RECORD NEWS. O torneio é conhecido por ser uma vitrine importante para jovens talentos que sonham em ingressar no futebol profissional. Na estreia do campeonato, o Corinthians enfrenta o Ação-MT. Não perca!



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