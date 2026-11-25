Corinthians e Ação-MT se enfrentaram nesta quarta-feira (25); o jogo marcou a estreia das duas equipes no grupo B da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina de 2026 e o Timão confirmou o favoritismo e goleou o time matogrossense por 6 a 0.



A equipe do Ação-MT até teve a primeira oportunidade de gol, logo nos primeiros segundos de jogo. Mas as Brabinhas assumiram o controle da partida e, aos 17 minutos da primeira etapa, a camisa 20, Pepê, abriu o placar com uma bela finalização no ângulo.



Aos 40 minutos, a camisa 10 e grande destaque da partida, Helô Camargo, ampliou de pênalti e, nos acréscimos da primeira etapa, deu a assistência para Glória marcar o terceiro aos 46 minutos.



Já na segunda etapa, o jogo foi mais truncado, até os 20 minutos, quando a Letícia fez o quarto gol das alvinegras. Com o resultado já definido, Helô Camargo, aos 35 minutos, e Hariadne, aos 47, deram números finais ao placar.



O Corinthians agora irá enfrentar o Atlético-MG no dia 28 de novembro às 15h, enquanto o Ação-MT encara o Red Bull Bragantino, com data do jogo ainda a ser definida.



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