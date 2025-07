Clubes femininos brasileiros retornam aos treinos com foco em competições Times se preparam para Women's Cup e outras competições nacionais Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 17h43 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h43 ) twitter

Após a pausa para a data FIFA, clubes de futebol feminino no Brasil retomaram suas atividades visando importantes competições. O Palmeiras também voltou aos treinos com atenção voltada para a Women’s Cup e outras competições como Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. A Ferroviária teve a honra de receber Rosely de Belo, pioneira do futebol feminino no Brasil.

O Internacional concentra-se agora na Copa do Brasil e no Campeonato Gaúcho após sua eliminação no Brasileirão.

