Brasileiras integram equipe de arbitragem da Eurocopa Feminina de 2025, na Suíça

Não são apenas as atletas que se prepararam para a Eurocopa Feminina de 2025 . A arbitragem também passou por um rigoroso processo de treinamento, e o Brasil será representado por três profissionais na equipe oficial do torneio. As árbitras Edina Alves, Neuza Back e Fabrini Bevilaqua foram escaladas para atuar na competição, que acontece até 27 de julho na Suíça.



Antes da estreia, todas as árbitras selecionadas participaram de um período de preparação no país-sede, incluindo treinamentos físicos e técnicos organizados em parceria pela UEFA e pela Conmebol. Ao todo, a equipe de arbitragem da Euro contará com 13 árbitras principais, 3 suplentes, 24 auxiliares e 16 profissionais responsáveis pelo VAR .



"É um sonho realizado, uma oportunidade muito grande", afirmou Edina ao revelar ter sido comunicada pelos órgãos dirigentes e ter participado de um curso no início de 2025, antes da convocação.



