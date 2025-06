Exclusivo: Jessica de Lima não é mais técnica da Ferroviária Queda de rendimento e resultados recentes estariam entre motivos para o desligamento Elas com a Bola|Do R7, com informações da RECORD NEWS 20/06/2025 - 18h51 (Atualizado em 20/06/2025 - 19h30 ) twitter

Jessica de Lima deixou o comando da Ferroviária, clube que dirigia desde setembro de 2022 Reprodução: Millena Cravo/Ferroviária

A técnica Jessica de Lima deixou, nesta sexta-feira (20), o comando da Ferroviária, após quase três anos à frente da equipe. A informação foi obtida com exclusividade pela produção da RECORD NEWS. A treinadora, no clube desde 9 de setembro de 2022, era a mulher mais longeva a comandar o futebol profissional da Locomotiva. O auxiliar técnico, Marlon Major, também não faz mais parte do elenco grená.

Jessica esteve em 97 jogos, nos quais acumulou 53 vitórias, 23 empates e 21 derrotas, finalizando a passagem com 62,54% de aproveitamento. Sob seu comando, a equipe se destacou pela conquista da Copa Paulista de 2023.

A queda de rendimento do time durante a temporada, somada aos resultados recentes, motivou a troca. No Campeonato Paulista Feminino, a equipe é a terceira colocada, com 4 pontos em três jogos. Já no Brasileiro, o clube de Araraquara (SP) ocupa a sexta colocação com 25 pontos.

O novo comando deve ser anunciado nos próximos dias. Para a partida contra o Realidade Jovem válida pela quarta rodada do Paulistão Feminino, o auxiliar técnico Rogério Cuniyochi assume interinamente o comando da equipe.

