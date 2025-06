Elas com a Bola: técnica Jessica Lima atribui 1 a 1 contra o Santos a falha defensiva da Ferroviária

Ferroviária e Santos se enfrentaram pelo Paulistão Feminino nesta quinta-feira (5), em partida que terminou em empate por 1 a 1. A técnica da Locomotiva de Araraquara, Jessica Lima, analisou o jogo e disse que o resultado ficou longe do esperado.



A treinadora destacou a capacidade ofensiva da equipe e atribuiu o placar a uma falha na defesa. “Acho que a gente começou muito mal defensivamente. [...] A gente estava muito mal no jogo aéreo, muito mal na segunda bola, tanto que o gol que a gente tomou de falta foi em uma situação dessas”, disse.



