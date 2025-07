Palmeiras vence Pachuca e avança à final da The Women’s Cup Time brasileiro enfrentará Racing Louisville após vitória por 3 a 0 Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 14h54 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h54 ) twitter

Palmeiras enfrenta Racing Louisville na final da The Women's Cup

O Palmeiras garantiu sua vaga na final da The Women’s Cup ao derrotar o Pachuca do México por 3 a 0. A partida ocorreu na Arena Barueri e destacou o desempenho superior das palestrinas.

Desde os primeiros instantes, o Palmeiras demonstrou domínio em campo. Brena Carolina abriu o placar logo no início. No segundo tempo, Soll ampliou e Tainá Maranhão deu números finais à partida ao converter um pênalti. O Pachuca teve dificuldades para criar jogadas ofensivas e não conseguiu ameaçar o time brasileiro.

Com esta vitória, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Racing Louisville na decisão do torneio. A equipe americana conquistou sua vaga ao vencer o São Paulo nos pênaltis. A final promete ser um confronto intenso entre as duas equipes e será transmitida ao vivo na RECORD NEWS.

Palmeiras enfrenta Racing Louisville na final da The Women's Cup

