Assista à íntegra da partida entre Palmeiras e Pachuca, pela semifinal da The Women’s Cup

O Palmeiras venceu o Pachuca, do México, por 3 a 0 em jogo válido pela semifinal da The Women’s Cup . Os gols da partida, disputada na Arena Barueri neste domingo (20), foram marcados por Brena, Soll e Tainá Maranhão. Com a vitória, as Palestrinas enfrentarão o Racing Louisville na final do torneio.



A RECORD NEWS transmite, ao vivo e com exclusividade em TV aberta, a disputa de terceiro lugar e a final do torneio, ambas na quinta-feira (24).